Calciomercato Juventus e Inter, idea Marcelo | Contatti con l’entourage

Dalla Spagna rivelano come la Juventus e l’Inter avrebbero fatto un sondaggio con l’entourage di Marcelo: il brasiliano non ha chiuso alla partenza

Arrivano novità clamorose dalla Spagna. Secondo quanto rivelato da ‘AS’, sia la Juventus che l’Inter avrebbero avuto dei contatti con l’entourage di Marcelo per sondare il terreno riguardo ad un suo eventuale acquisto. Il brasiliano, questa volta, avrebbe aperto ad un suo possibile addio al Real Madrid e, soprattutto, avrebbe espresso il proprio gradimento per le due soluzioni italiane. Quella che era una semplice suggestione fino a poche settimane fa, potrebbe tramutarsi in un’occasione di mercato: Inter e Juventus potrebbero fare un tentativo concreto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, idea in attacco | Inter beffata

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, allarme Suarez | Il ginocchio preoccupa

Calciomercato Juventus e Inter, Marcelo apre alla cessione | Le ultime

Sempre secondo il quotidiano iberico, fra le varie offerte pervenute a Marcelo, quelle più gradite dal brasiliano sarebbero proprio quelle di Juventus ed Inter. Il costo del terzino ‘blanco’ non sarebbe eccessivo, attualmente è valutato intorno ai 15 milioni di euro, e magari si potrebbe raggiungere un accordo ragionevole con il Real Madrid. L’ostacolo più grande per le due società italiane, invece, sembra essere rappresentato dall’ingaggio: Marcelo a Madrid ha un contratto da 8 milioni netti a stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Perisic più cash | La chiave per il super colpo

La prima ed inderogabile condizione per cui Marcelo potrebbe sbarcare in Italia, quindi, è che abbassi le proprie pretese a livello di ingaggio. Né Juventus né Inter, in questo momento, sarebbero in grado di fornire uno stipendio così alto per un esterno. Il 32 brasiliano è stato il miglior compagno di fascia, quella mancina, di Cristiano Ronaldo ed i bianconeri starebbero valutando di riproporre l’accoppiata vincente. Il nodo dell’ingaggio, tuttavia, potrebbe rappresentare un problema di difficile risoluzione.

Clamoroso dalla Spagna: Juventus ed Inter avrebbero contattato l’entourage di Marcelo, ricevendo anche una risposta affermativa riguardo alla possibilità di arrivare al brasiliano.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, obiettivo Morata | La decisione dell’Atletico

Calciomercato, dalla Spagna: Juve divisa fra Messi e Ronaldo | Il piano clamoroso