Dalla Spagna rivelano come la Juventus avrebbe un clamoroso piano per l’estate del 2021: Cristiano Ronaldo potrebbe partire, liberando lo spazio per Messi

La vicenda Messi sembra essere stata chiusa con l’intervista dell’argentino, in cui ha dichiarato che rimarrà a Barcellona questa estate. La volontà della ‘Pulce’, però, non sembra essere cambiata: il fuoriclasse di Rosario vuole lasciare il club catalano. Farlo questa estate avrebbe significato intraprendere una battaglia legale con la società che ama e Messi non ha voluto farlo. L’estate prossima, invece, potrebbe liberarsi a parametro zero senza alcun problema: dalla Spagna rivelano come la Juventus avrebbe un piano clamoroso che coinvolgerebbe Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo via nel 2021 | Obiettivo Messi!

Secondo quanto rivelato da ‘DiarioGol’, la separazione fra la Juventus e Cristiano Ronaldo nel 2021 appare sempre più probabile. Il club piemontese sarebbe consapevole dell’età che avanza per il fenomeno portoghese, ma vorrebbe mantenere in squadra un campione di quel valore. Per farlo i bianconeri starebbero pensando di lasciar partire Ronaldo, in modo da liberare spazio salariale per dare l’assalto a Lionel Messi. L’argentino, infatti, nell’estate del 2021 potrebbe liberarsi a parametro zero.

In quel caso, alla Juventus per accogliere Messi basterebbe solamente offrire un ingaggio sufficiente: operazione in cui anche gli sponsor potrebbero giocare una partita chiave. In questo valzer di stelle, quindi, Cristiano Ronaldo lascerebbe la sua ‘Vecchia Signora’ al suo eterno rivale argentino. I bianconeri, dal canto loro, anticiperebbero la concorrenza per arrivare alla ‘Pulce’. In questo scenario clamoroso, Andre Pirlo, all’esordio in panchina, potrebbe allenare sia Ronaldo che Messi nel giro di un anno.

Scenario clamoroso disegnato dalla Spagna: la Juventus starebbe pensando di separarsi da Cristiano Ronaldo nel 2021 per dare l’assalto a Lionel Messi.

RM

