Perisic torna dal Bayern Monaco: l’Inter può inserirlo nella trattativa con l’Atletico Madrid per Thomas

Il Bayern Monaco non riscatterà Ivan Perisic. Ieri l’ufficialità della decisione dei bavaresi con le parole rilasciate alla stampa anche dal tecnico Flick, con il croato che dopo una stagione in prestito e il trionfo in Champions League lascerà il club campione d’Europa.

Calciomercato Inter, carta Perisic per Thomas

Perisic tornerà a Milano e per il momento si metterà a disposizione di Antonio Conte in attesa di nuovi sviluppi sul suo futuro. L’anno scorso l’ex Ct della Nazionale durante il ritiro lo provò senza esito come esterno a sinistra del centrocampo a cinque, prima di metterlo sul mercato. Conte potrebbe ritagliargli un altro ruolo come seconda punta o utilizzarlo nel tridente se dovesse cambiare modulo in alcune circostanze, ma una nuova cessione resta sempre attuale in Via della Liberazione. Marotta così potrebbe tentare di inserirlo nell’affare per portare Thomas Partey in nerazzurro, con il ghanese dell’Atletico Madrid che resta il piano B se dovesse fallire il ‘sogno’ Kante per Conte. Thomas per un’offerta pesante può lasciare i madrileni, con Perisic che sarebbe un profilo funzionale per lo scacchiere di Simeone.

L’Inter oltre al croato potrebbe mettere sul piatto un assegno cash da 22 milioni di euro per arrivare per accontentare le richieste dell’ Atletico, che chiede almeno 40 milioni per trattare la cessione di Thomas. Perisic potrebbe essere una risorsa preziosa per esaudire in entrata uno dei desideri di Conte.

G.M.