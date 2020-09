L’Inter prova a blindare il gioiello argentino in attacco, Lautaro Martinez: si lavora al rinnovo del calciatore, ma la clausola resta un nodo da sciogliere

Dopo i tanti assalti del Barcellona, che non sembrerebbe arrendersi, l’Inter prova a blindare Lautaro Martinez. Infatti i nerazzurri starebbero pensando al rinnovo dell’argentino, ma a complicare le operazioni ci sarebbe la clausola rescissoria. Idee differenti tra la società e l’entourage del calciatore.

Calciomercato Inter, si lavora al rinnovo di Lautaro Martinez: la clausola resta l’ostacolo principale

Il futuro di Lautaro Martinez è stato al centro del mercato dell’Inter per lungo tempo. Infatti per molti mesi il Barcellona ha continuato a corteggiare il bomber argentino, senza però sferrare mai l’offensiva decisiva. I nerazzurri sin dal primo momento hanno posto come condizione per il trasferimento del ‘Toro’ il pagamento della clausola rescissoria presente nel contratto, che ammonta a 111 milioni di euro. Una cifra molto alta che ha spaventato i catalani. Così in casa Inter si lavora per blindare definitivamente il calciatore con un rinnovo di contratto.

La clausola però continua ad essere il maggiore ostacolo per il prolungamento. Infatti, la società vorrebbe togliere la clausola rescissoria o quantomeno di aumentarla a 150 milioni di euro. L’entourage del calciatore però la penserebbe diversamente, chiedendo di mantenere la clausola, ma abbassandola sotto i 100 milioni. Vedremo in che modo si potrà superare questo ostacolo per il rinnovo del centravanti argentino, giocatore fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte.

