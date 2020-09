Diego Godin potrebbe lasciare l’Inter in vista della prossima stagione. Il difensore uruguaiano avrebbe espresso il suo desiderio

Saranno giorni davvero intensi in casa Inter tra acquisti e cessioni eccellenti. Nelle ultime ore si sarebbe sbloccata la trattativa per il centrocampista cileno del Barcellona, Arturo Vidal, pronto a riabbracciare dopo anni il suo mentore Antonio Conte. In lista di sbarco, invece, ci sarebbe il difensore uruguaiano Diego Godin.

Calciomercato Inter, l’idea di Godin

Come svelato da “ESPN” il giocatore potrebbe continuare a giocare in Serie A con la sua voglia di proseguire così nel campionato italiano. Con l’arrivo di Kolarov l’Inter metterà a segno una cessione per quanto riguarda il reparto difensivo.

Nell’ultima stagione in maglia nerazzurra il centrale sudamericano ha collezionato 36 partite complessive mettendo a segno anche due gol. Nella parte centrale è stato relegato in panchina da Conte, ma con il lavoro quotidiano ha saputo conquistarsi nuovamente la titolarità in Europa League.

Godin potrebbe lasciare l’Inter: ecco il suo desiderio per il futuro.

