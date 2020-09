Calciomercato Juventus, non solo Inter | Possibile ritorno a Torino!

Inter e Juventus sono alla ricerca di nuovi centravanti di assoluto valore con esperienza internazionale: contatti per un suo possibile ritorno!

Non solo Inter pronta a sferrare l’assalto decisivo per il post Lautaro in caso di addio dell’attaccante argentino. Anche la Juventus sarebbe alla ricerca di un valido terminale offensivo per sostituire alla grande Gonzalo Higuain, ormai fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Allegri in Serie A | Pista a sorpresa!

Calciomercato Juventus, idea Morata per l’attacco di Pirlo

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” la società bianconera avrebbe sondato la fattibilità di un possibile ritorno a Torino di Alvaro Morata, seguito anche anche dall’Inter. Sua moglie, l’influencer Alice Campello, non vede l’ora di tornare a casa, ma per ora i contatti tra l’entourage del giocatore con la Juventus non sarebbero andati a buon fine. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti con Paratici pronto al super colpo in attacco.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo de Paul | Pronte due contropartite

Nell’ultima stagione l’attaccante spagnolo ha collezionato ben 44 presenze complessive con la maglia dell’Atletico Madrid mettendo a segno complessivamente 16 gol con quattro assist ai propri compagni.

Pirlo lo conosce molto bene visto che i due hanno giocato insieme proprio in bianconero raggiungendo anche un finale di Champions League sotto la gestione Allegri, persa contro il Barcellona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo in arrivo | È sbarcato a Milano per le visite!

Calciomercato, rinnovo Acerbi | L’attacco alla Lazio!