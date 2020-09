Calciomercato Juventus, rinnovo e addio: il piano per Dybala

Il futuro di Paulo Dybala resta sempre in bilico. L’attaccante della Juventus potrebbe anche pensare al rinnovo con il piano ben preciso dei bianconeri

Paulo Dybala potrebbe restare alla Juventus per un’altra stagione firmando il rinnovo contrattuale. Le condizioni, però, sarebbero diversi, ossia a cifre inferiori, rispetto alle richieste dell’attaccante argentino. Così il piano dei bianconeri potrebbe essere già delineato in ottica futura.

Calciomercato Juventus, cessione per Dybala al Barcellona

In questo modo la stessa Juventus potrebbe promettere alla stessa “Joya” la cessione, ad un prezzo non esagerato, al Barcellona per il post-Messi visto che il campione argentino dovrebbe andare via nel 2021 dopo aver posticipare il suo addio ai blaugrana.

Dybala potrebbe così diventare l’erede della Pulce firmando un ricco contratto con il Barcellona ed esaudendo il sogno della sua vita. Prima di diventare una stella del calcio mondiale, l’ex Palermo si godeva il suo connazionale da spettatore al Camp Nou pagando il biglietto.

La storia cambia improvvisamente con Dybala pronto a firmare il nuovo contratto prima della cessione eccellente nella prossima estate.

