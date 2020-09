Calciomercato Milan, vice Donnarumma | Spunta un nome a sorpresa!

Novità importanti in entrata per il Milan, sempre alla ricerca di un portiere affidabile da affiancare ai fratelli Donnarumma: spunta un profilo interessante!

Dopo il trasferimento di Pepe Reina alla Lazio, il Milan sarebbe sempre alla ricerca di un profilo interessante da affiancare ai fratelli Donnarumma. Un secondo affidabile in grado di essere all’altezza in caso di forfait del portiere della Nazionale italiana.

Calciomercato Milan, Vito Mannone come vice di Donnarumma

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport la società rossonera avrebbe messo nel mirino l’italiano Vito Mannone, ormai esperto estremo difensore, al momento all’Esbjerg, ma di proprietà del Reading. In passato ha vestito le maglie gloriose di Arsenal, Sunderland e Hull City.

Gli altri profili messi nel mirino sono quelli di Begovic, Sportiello e Consigli per provare così a rinforzare anche il pacchetto portieri in vista della prossima stagione.

Vito Mannone potrebbe essere la soluzione ai diversi problemi per la porta del Milan: in Italia non ha mai giocato dopo le giovanili all’Atalanta. Per lui potrebbe essere così il coronamento del sogno, la fine di un percorso partito ormai tanti anni fa da Desio.

