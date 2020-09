Calciomercato Inter, pericolo United | Conte ‘trema’

La ricerca del top player per il centrocampo dell’Inter potrebbe essersi complicata ulteriormente: anche il Manchester United vuole l’obiettivo di Conte.

L’acquisto clou del mercato nerazzurro sarà un top player a centrocampo, le richieste di Antonio Conte in questo senso sono state chiare. Vuole un equilibratore in mezzo al campo, un giocatore in grado di sopperire difensivamente una squadra a trazione anteriore. Il tecnico salentino, per questo compito difficile, avrebbe anche un nome in mente: N’Golo Kanté. Dopo averlo avuto nella sua esperienza londinese, Conte considera il francese un giocatore straordinariamente efficace per il proprio gioco. La volontà dell’Inter sembra essere quella di soddisfare le richieste dell’allenatore, ma potrebbe scontrarsi con la concorrenza del Manchester United.

Calciomercato Inter, concorrenza per Kanté | Si aggiunge lo United

Come rivelato dal ‘Daily Star’, oltre all’Inter, anche il Manchester United starebbe monitorando la situazione di N’Golo Kanté. Il centrocampista francese non rientra più nei piani di Lampard che, per il suo Chelsea, vorrebbe dei profili più giovani e di prospettiva. Alla possibile partenza del campione del mondo sarebbero interessati Conte e, anche, Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico dei ‘Red Devils’, infatti, sarebbe un grande fan dell’ex Leicester e vorrebbe affiancarlo a Pogba e al nuovo arrivato Van de Beek.

La potenza economica dello United potrebbe rivelarsi una concorrenza troppo forte per i nerazzurri, che però potrebbero avere in Lampard un alleato. Il tecnico dei ‘Blues’, infatti, potrebbe preferire una partenza in direzione Serie A piuttosto che rafforzare una concorrente diretta. In ogni caso, se il Chelsea dovesse far prevalere la volontà di incassare almeno 50 milioni di euro, il Manchester United potrebbe soddisfare le richieste economiche del club londinese.

