Calciomercato Juventus, allarme Suarez | Il ginocchio preoccupa

La Juventus continua a lavorare per l’arrivo di Luis Suarez, ma un dubbio fondamentale resta: gli infortuni al ginocchio destro preoccupano

La missione bomber in casa Juventus continua. I bianconeri continuano a lavorare per l’arrivo di Luis Suarez dal Barcellona, ma nelle ultime ore dalla Spagna scatta l’allarme sulle condizioni fisiche dell’attaccante. I tanti infortuni al ginocchio destro destano qualche preoccupazione.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna l’allarme su Suarez: ”Problemi al ginocchio più frequenti”

Calciomercato che inizia ad infuocarsi, con la Juventus che sembrerebbe molto vicina al colpo Luis Suarez dal Barcellona. Il bomber uruguaiano è in cima alla lista dei desideri di Andrea Pirlo per l’attacco ed in settimana dovrebbe svolgere l’esame per il passaporto italiano. Sorgono dubbi però sulla condizione dell’attaccante del club catalano, dopo l’intervento del professor Pablo De Lucas alla trasmissione spagnola ‘El Chiringuito’.

Infatti, il traumatologo iberico ha sottolineato che negli ultimi tre anni ‘el pistolero’ ha subito ben otto infortuni al ginocchio destro, di cui uno molto grave lo scorso gennaio. Secondo il professor De Lucas quindi, il ginocchio di Suarez dopo le molte lesione starebbe subendo un processo di artrosi, con la massa muscolare che è inferiore rispetto al sinistro e che renderà più frequenti i suoi infortuni. Dichiarazioni che preoccupano la Juventus ed insinuano dei dubbi nei bianconeri riguardo all’acquisto del bomber uruguaiano.

