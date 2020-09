Calciomercato Juventus, Thiago Alcantara può arrivare con lo scambio!

Douglas Costa potrebbe lasciare la Juventus: spunta l’interesse del Bayern Monaco. C’è la mossa di Fabio Paratici per lo scambio tra big

La Juventus lavora con insistenza sul calciomercato e a un mese dalla fine della stagione non ha ancora sistemato tutti i reparti come sperava di fare. In questi 30 giorni sono state effettuate ufficialmente solo due operazioni: l’addio di Matuidi e l’acquisto di McKennie che si aggiungono allo scambio Pjanic più 15 milioni per Arthur (avvenuto a giugno).

Ora l’attenzione si è spostata sul bomber visto che Higuain potrebbe presto salutare e l’obiettivo numero uno per rimpiazzarlo sembrerebbe Luis Suarez dal Barcellona, anche se ci sono delle questioni burocratiche di mezzo che potrebbero rappresentare un ostacolo importante nella riuscita dell’affare.

Calciomercato Juventus, il Bayern pensa a Douglas Costa: possibile scambio con Thiago Alcantara

Nel frattempo si pensa anche ad altri calciatori che potrebbero salutare solo in caso di offerte congrue. In uscita infatti potrebbe esserci Douglas Costa, che secondo quanto riportato da Fichajes.com sarebbe finito nel mirino di Flick per rinforzare il suo Bayern Monaco.

La Juventus potrebbe approfittare di questo interesse per provare ad avvicinarsi a Thiago Alcantara. Il centrocampista spagnolo è seguito ormai da tanto tempo dal Liverpool ma i bianconeri potrebbero utilizzare la carta Douglas Costa per battere la concorrenza. C’è l’idea di uno scambio secco visto che entrambi i calciatori potrebbero essere valutati circa 30 milioni di euro.

In questa annata Thiago Alcantara ha disputato 40 partite con la maglia del Bayern Monaco e ha realizzato anche 3 reti.

