Calciomercato Inter, sprint per Vidal | No allo scambio!

Arturo Vidal sarebbe sempre più vicino all’Inter. Il centrocampista cileno potrebbe vestire la maglia nerazzurra: prove di scambio, ma i nerazzurri dicono ‘no’!

Arturo Vidal riabbraccerà nei prossimi giorni Antonio Conte dopo gli anni stupenti vissuti insieme alla Juventus. Il centrocampista cileno non vede l’ora di vestire la maglia nerazzurra con il suo trasferimento che sarà ufficiale nei prossimi giorni.

Calciomercato Inter, scambio Vidal-De Vrij: la risposta negativa

Come svelato dal portale spagnolo “Mundo Deportivo”, attraverso il portale Soccerlink, il Barcellona avrebbe provato ad inserire nella trattativa per Vidal anche un potenziale scambio con l’Inter, subito rispedito al mittente con la proposta di De Vrij come contropartita più soldi per il cileno.

Una situazione del tutto nuova con il neo-tecnico blaugrana, Ronald Koeman, che conosce molto bene i vari calciatori olandesi visto che è stato negli ultimi mesi il selezionatore della Nazionale.

Le prossime ore saranno così decisive per conoscere al meglio le condizioni del trasferimento relativo ad Arturo Vidal. Altro colpo per Antonio Conte.

