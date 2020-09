Calciomercato Juventus, assalto a Milik | Nuova big dalla Premier

Arek Milik sarebbe pronto a lasciare il Napoli nelle prossime ore. Sull’attaccante polacco ci sarebbe una nuova big della Premier

Un colpo per l’attacco. Arek Milik sarebbe in lista di sbarco in casa Napoli con l’attaccante polacco pronto per una nuova avventura. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, ma non ci sarebbe ancora la sua scelta definitiva.

Calciomercato Juventus, addio Milik: c’è il Tottenham

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” sulle sue tracce ci sarebbe anche il Tottenham con il desiderio espresso dallo stesso José Mourinho. Il polacco potrebbe essere l’alternativa perfetta di Harry Kane, che resterà ancora con il club inglese.

Nei giorni scorsi anche Juventus e Roma avrebbero sondato il terreno con il presidente del Napoli per cercare di strapparlo ai partenopei. Attenzione così alle sirene inglesi con gli “Spurs” che si sarebbero fatti avanti proprio nelle ultimissime ore.

Dopo due infortuni gravi l’attaccante polacco è tornato ad essere decisivo: il Napoli proverà a chiudere la cessione in tempi brevi per concentrarsi sugli acquisti da regalare a Rino Gattuso. Sarà addio.

