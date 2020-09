Calciomercato, Vidal-Inter | ‘Muro’ del Barcellona: la richiesta

Arturo Vidal è molto vicino all’Inter, ma la situazione del cileno non si è ancora sbloccata definitivamente. Il club nerazzurro aspetta che il Barcellona lo liberi a parametro zero.

Vidal ha il contratto in scadenza nel 2021 e l’Inter vorrebbe ingaggiarlo a parametro zero: il cileno, dunque, dovrebbe liberarsi dal Barcellona per evitare che il club nerazzurro offra un conguaglio economico ai catalani. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, il Barça per liberare Vidal vuole una cifra vicina ai 7-8 milioni di euro, un accordo che va dunque ancora trovato.

Inter, Vidal solo a parametro zero

D’altro canto, Beppe Marotta ha intenzione di acquistare Vidal solo a parametro zero. Per il cileno è già pronto, secondo la Gazzetta dello Sport, un biennale da 6 milioni di euro a stagione. Fernando Felicevich, agente del calciatore, è al lavoro per sbloccare la situazione: Vidal potrebbe anche rinunciare alla buonuscita, una mossa che gli permetterebbe di raggiungere al più presto Antonio Conte, che lo ha già allenato ai tempi della Juventus.

Potrebbero però volerci anche alcuni giorni prima della conclusione definitiva della trattativa.

