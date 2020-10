Concluso il frenetico calciomercato estivo, per i club italiani si aprono diverse occasioni tra gli svincolati. Il centrocampista si è offerto alla Juventus.

Nonostante quella appena conclusa possa definirsi come una delle più ‘pazze’ finestre di calciomercato, continuano a profilarsi diverse occasioni per i club di Serie A.

È infatti entrato nel vivo l”altro’ calciomercato, quello degli svincolati. Tra i nomi più caldi, uno in particolare potrebbe attirare diversi club in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’obiettivo si complica | Assalto da 60 milioni

Calciomercato Juventus, per il centrocampo si offre Wilshere. Pirlo rifiuta, aprendo la strada a Roma e Fiorentina

Tra gli svincolati etichettabili di ‘lusso’ per via del suo vasto curriculum, compare il nome di Jack Wilshere, ex centrocampista di Arsenal e West Ham.

In un’intervista a Talk Sport, in compagnia del suo mentore calcistico Arsene Wenger, l’ex giocatore della Nazionale inglese ha rilasciato importanti dichiarazioni circa il suo futuro.

Reduce da due stagioni al West Ham segnate da numerosi infortuni alla caviglia, il classe ’92 è attualmente in cerca di una nuova sfida. Il centrocampista si dice pronto a testare nuovi campionati, Serie A e Liga su tutte. Rumours britannici parlano di un tentativo da parte dell’entourage del calciatore di accasarsi alla Juventus, ripetendo in un certo senso un’operazione alla Ramsey.

La risposta di Pirlo non sarebbe però stata positiva, con il tecnico bresciano non convinto dall’integrità fisica dell’ex giocatore dei Gunners. Con la Juve chiamatasi fuori, per Wilshere potrebbero comunque aprirsi le porte del campionato italiano, con Fiorentina e Roma pronte ad offrire una chance al talento inglese.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Calciomercato Milan, grana Kessie | ‘Scippo’ in Serie A!