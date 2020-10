A lungo inseguito dalla Juventus per rinforzare il proprio attacco, l’obiettivo esce allo scoperto. Dichiarazioni a sorpresa da parte del bomber.

Con la chiusura del calciomercato, si è conclusa anche la ‘telenovela’ attaccanti in casa Juventus. Dopo le estenuanti trattative per Suarez e Dzeko, i bianconeri di Andrea Pirlo hanno scelto di ripiegare sull’ex Alvaro Morata.

Oltre all’ex bomber del Barcellona e al capitano della Roma, la Juve ha sondato a lungo altri nomi per l’attacco, in cerca di alternative offensive da sfruttare durante l’intensa stagione.

Calciomercato Juventus, parla Kean: “Potevo tornare a Torino ma alla fine ho scelto il PSG”

Tra i profili maggiormente accostati alla Juventus, un affare in particolare appariva in via di conclusione.

Anche questa volta per la Juventus si sarebbe trattato di un ritorno. Dopo una sola stagione all’Everton, Moise Keanpareva destinato a vestire nuovamente la maglia della ‘Vecchia Signora’.

Proprio mentre la trattativa con il noto procuratore del giovane attaccante, Mino Raiola, appariva in via di definizione, per Moise Kean si sono aperte le porte del Paris Saint Germain.

Ai microfoni di Rai Sport, proprio la punta di origini ivoriane rivela il retroscena del suo mancato ritorno a Torino: “È vero, potevo tornare alla Juve, ma la decisione è stata presa con la mia famiglia e ora mi trovo a giocare nel calcio francese. Ho scelto con loro di andare al Paris Saint Germain. Non è la prima volta per me a Parigi: c’ero già stato ed ho anche dei parenti che vivono lì».

