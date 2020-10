Calciomercato Inter, pronto il ribaltone in panchina | Eriksen fa da ‘sponsor’

Nessuna frizione, ma un rapporto che non decolla: Conte ed Eriksen si ritrovano al centro di una nuova querelle di calciomercato, in casa Inter.

Il destino di Eriksen continua a essere legato a quello di Conte: il tecnico non stravede per il trequartista danese, che sembra destinato a una stagione da comprimario, soprattutto dopo l’arrivo in rosa di Arturo Vidal, vero pupillo del tecnico nerazzurro. L’ex Tottenham, però, potrebbe continuare ad attendere il suo momento, soprattutto in vista di un ribaltone in casa Inter.

Calciomercato Inter, pronto il ribaltone in panchina

Antonio Conte sarebbe intenzionato a lasciare l’Inter a fine stagione, per una nuova avventura o per prendersi un anno di riposo. Al suo posto, con la sponsorizzazione di Eriksen, potrebbe arrivare Pochettino, grande estimatore del talento danese, nonché suo mentore. I due hanno infatti condiviso l’esperienza con gli Spurs per cinque stagioni, fino all’esonero del tecnico argentino, al quale ha fatto seguito, due mesi più tardi, la cessione di Eriksen all’Inter.

Il tecnico argentino, che nel 2019 aveva portato il Tottenham in finale di Champions League, piace molto al direttore sportivo Ausilio, che vorrebbe puntare su di lui per il post-Conte. Da vincere c’è lo scetticismo di Marotta, che dal suo lato vorrebbe continuare a puntare su un tecnico italiano: il dirigente ex Juventus e Sampdoria sta preparando lo stesso avvicendamento che ci fu in bianconero durante la propria gestione, ossia con Allegri che subentrò a Conte in estate.

