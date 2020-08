Calciomercato Inter, il City lo scarica | Scambio e soldi per Lautaro!

Il Manchester City potrebbe operare una nuova rivoluzione in estate, dopo la beffa in Champions League, e mette nel mirino Lautaro: nuova idea di scambio.

La sconfitta a sorpresa contro il Lione nei quarti di finale di Champions League sembra aver lasciato strascichi importanti nel Manchester City. Lo Sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan ha investito quasi 800 milioni di euro negli ultimi quattro anni, cioè da quando è arrivato Pep Guardiola. Nonostante queste ingenti somme di denaro, i ‘Citizens’ non sono mai riusciti a raggiungere le semifinali di Champions League. Adesso, nelle valutazioni della dirigenza inglese potrebbe essere entrato anche Lautaro Martinez: sarebbe lui il grande obiettivo per l’estate. All’Inter potrebbe essere offerto un top player più un conguaglio in denaro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, novità su Allegri | “Ha già l’accordo”

Calciomercato Inter, il City punta Lautaro | Offerti soldi e Mendy!

Il grande obiettivi della prossima campagna estiva del Manchester City potrebbe essere Lautaro Martinez. La trattativa fra l’Inter ed il Barcellona si è incagliata nelle ultime settimane e l’attaccante argentino sembra destinato a restare a Milano. Il club inglese, quindi, potrebbe tornare sotto per il ‘Toro’ e per convincere i nerazzurri avrebbe già in mente un’offerta. Il City, infatti, sarebbe disposto ad offrire il cartellino di Benjamin Mendy più un importante conguaglio economico.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto a sorpresa del Barcellona | La mossa di Conte

L’Inter, dal canto suo, potrebbe essere allettato dall’offerta degli inglesi. Prima di tutto, una cessione di Lautaro significherebbe una corposa plusvalenza per i nerazzurri: un aspetto da non sottovalutare nel calcio post Coronavirus. In secondo luogo, Mendy potrebbe essere l’esterno ideale per Antonio Conte. La pista Manchester City per il futuro di Lautaro Martinez è quindi da monitorare nelle prossime settimane.

L’ultima idea del City per tentare l’assalto alla Champions si chiama Lautaro Martinez: gli inglesi potrebbero offrire all’Inter Mendy più un conguaglio economico.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole Benzema | Ma avanza il piano B!

Juventus, i sogni per la difesa: non c’è solo de Ligt

Calciomercato Juventus, caccia al colpo dal Barcellona | Lotta con le big