Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Thomas | Ecco lo scambio

La Juventus potrebbe tentare un nuovo assalto al talentuoso centrocampista. Scambio con l’Atletico: sul piatto ecco il forte esterno

Con Andrea Pirlo in panchina, per la Juventus inizia un nuovo ciclo. Il nuovo allenatore sta programmando, con la società, i colpi da fare in estate per migliorare ulteriormente la rosa a disposizione in vista della prossima stagione, nella quale l’obiettivo europeo – alzare la coppa dalle grandi orecchia – resta il medesimo. Occorreranno, pertanto, uomini di una certa caratura per rinforzare i vari reparti e per accontentare le esigenze del nuovo tecnico bianconero. Uno degli obiettivi di mercato porta il nome di Thomas Partey, dell’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, novità su Allegri | “Ha già l’accordo”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, un grande ex nello staff di Pirlo | Le ultime

Juventus, Douglas Costa per Thomas

Per il centrocampista dei colchoneros, la Juventus potrebbe lanciare a breve un nuovo assalto. Ma, anche stavolta, la richiesta del club spagnolo resta la medesima, dal momento che sul calciatore pende una clausola da 50 milioni. Per far calare, e notevolmente, il prezzo del ghanese, i campioni d’Italia potrebbero proporre uno scambio e mettere sul piatto Douglas Costa. L’esterno brasiliano è infatti in uscita dal club bianconero, dopo una stagione non proprio al top sotto la guida di Sarri e condizionata, ancora una volta, da troppi infortuni.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Sfruttando la carta Douglas Costa, dunque, Paratici potrebbe mettere a segno un grande colpo di mercato e portare in squadra un centrocampista di inestimabile valore e tra i migliori in circolazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, si libera il top | ‘Assist’ di Pogba

Calciomercato, Suarez verso la rescissione | Occasione per la Serie A!