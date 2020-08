Calciomercato Juventus, si libera il top | ‘Assist’ di Pogba

La Juventus va a caccia del colpaccio a centrocampo e un top player potrebbe presto liberarsi. L’assist arriva da Pogba!

Sono settimane importanti per la Juventus, che dopo aver vissuto nel complesso una brutta stagione, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni, vuole rialzarsi attraverso una mini rivoluzione da fare. Si è partiti dallo staff tecnico con l’esonero di Maurizio Sarri e l’arrivo di Andrea Pirlo e si andrà avanti con il calciomercato.

Calciomercato Juventus, Pogba al Real Madrid libera Casemiro

La Juventus cerca ormai da tempo un nuovo centrocampista e il nome più voluto è quello di Paul Pogba. Secondo ‘Don Diario’, però, il francese potrebbe trasferirsi al Real Madrid, tanto che avrebbe addirittura fatto una promessa al connazionale Zidane sul fatto che non rinnoverà con il Manchester United, ma questo potrebbe comunque essere un assist per i bianconeri. In questo caso, infatti, si libererebbe la strada per arrivare a Casemiro, che a sua volta avrebbe messo in stand-by la trattativa per prolungare il contratto con le merengues e sarebbe pronto a provare una nuova avventura.

Il brasiliano è un calciatore che piace alla Juventus e con l’ingaggio di Pogba dal Manchester United potrebbe finire nella lista dei partenti dei Blancos.

