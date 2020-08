Calciomercato Juventus, un grande ex nello staff di Pirlo | Le ultime

Nuovo membro dello staff per la nuova Juventus targata Andrea Pirlo. Il tecnico della ‘Vecchia Signora’ ha scelto un grande ex

Con Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus potrebbe avere il via un nuovo corso per i bianconeri. L’ex centrocampista è al lavoro per comporre un nuovo staff di collaboratori, un gruppo vincente che sappia trasmettere la giusta mentalità e sappia trasmettere i giusti consigli ai calciatori. Stando a quanto riportato da Sky Sport, nello staff del nuovo allenatore dei piemontesi ci sarà anche Igor Tudor.

Pirlo chiama Tudor: gran ritorno alla Juventus

Pirlo avrebbe già proposto al croato di seguirlo e, dopo un’attenta riflessione, quest’ultimo avrebbe scelto di stare al fianco dell’ex 21 bianconero. Ecco quindi un nuovo collaboratore tecnico per la Juventus, ecco Tudor, che dovrebbe però prima liberarsi dal contratto che lo lega all’Hajduk Spalato. L’ex difensore juventino ha già avuto trascorsi importanti da allenatore, avendo guidato il Galatasaray nel 2017 in Turchia, poi per due volte l’Udinese in Serie A, riuscendo ad ottenere in entrambi i casi la salvezza.

Per la Juventus si tratta di un grande ex. Da calciatore, infatti, Tudor ha scritto pagine importanti per la compagine bianconera tra il ’98 e il 2005. Oggi potrebbe legare nuovamente il suo nome a quello del club campione d’Italia, ma in una veste tutta nuova.

