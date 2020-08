Calciomercato Juventus, sfida all’Inter | Offerto da Raiola!

Il passaggio alla difesa a tre deciso da Andrea Pirlo rende necessario almeno un colpo in entrata per la Juventus: Raiola ha un’idea per i bianconeri.

Nel corso degli ultimi summit fra la dirigenza della Juventus ed Andrea Pirlo, sembra essere emersa la volontà del tecnico bresciano di tornare sulla difesa a tre. Una linea difensiva già adottata dai bianconeri sia con Conte, in pianta stabile, che con Allegri, all’occorrenza. Per questo motivo, il club piemontese potrebbe essere chiamato ad allungare il reparto difensivo con almeno un colpo in entrata. Mino Raiola avrebbe proposto un suo assistito alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Raiola offre Izzo | Inter beffata!

L’ultima idea della Juventus per allungare il reparto difensivo potrebbe essere Armando Izzo. Un’ipotesi ventilata direttamente da Mino Raiola, che cura gli interessi del centrale di Napoli. L’operazione, in ogni caso, non si presenta molto agevole per i bianconeri: la valutazione del Torino, infatti, è di 25 milioni di euro. I granata, inoltre, non sembrano disposti a fare grossi sconti riguardo e vorrebbero incassare l’intera cifra per Izzo. Sul centrale del ‘Toro’, poi, ci sarebbe anche l’Inter che potrebbe offrire uno scambio con Gagliardini più un conguaglio economico al club piemontese.

RM

