Calciomercato Juventus, caccia al colpo dal Barcellona | Lotta con le big

La Juventus lavora per rialzarsi dopo troppi passi falsi e mette nel mirino un calciatore del Barcellona. C’è la concorrenza di PSG e Manchester United!

Non è stata una grande stagione per la Juventus, che sperava di svoltare in maniera definitiva sia dal punto di vista del gioco che quello dei risultati con l’arrivo di Maurizio Sarri ma così non è stato, e ora c’è bisogno di un nuovo ribaltone. Intanto è arrivato Pirlo, ma bisognerà anche acquistare nuovi calciatori per ripartire.

Calciomercato Juventus, rispunta Umtiti per la difesa: il Barcellona lo vende a 30 milioni

Potrebbe presto tornare di moda un difensore centrale già seguito in passato, ovvero Samuel Umtiti. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, in casa Barcellona c’è aria di rivoluzione e tra i tanti calciatori in uscita ci sarebbe anche il francese.

Dalla Spagna riportano che la cessione potrebbe verificarsi per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Su di lui però non ci sarebbe la Juventus, ma potrebbe esserci una vera e propria lotta con altre due compagini interessate: Paris Saint-Germain e Manchester United.

I francesi potrebbero anche richiederlo nella lunga trattativa per riportare Neymar in Blaugrana.

