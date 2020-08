Calciomercato Inter, assalto a sorpresa del Barcellona | La mossa di Conte

Dopo una grande stagione, il futuro del talento dell’Inter può essere in bilico: spunta il retroscena, attacco del Barcellona!

È una serata cruciale per l’Inter, che contro lo Shakhtar Donetsk si giocherà l’accesso alla finale di Europa League a partire dalle 21. La vincente di oggi sfiderà il Siviglia, che ieri sera ha eliminato il Manchester United vincendo per 2-1. L’annata di Antonio Conte è stata nel complesso positiva ma è importante conquistare un trofeo dopo quasi dieci anni dall’ultima volta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo in campo per il nuovo portiere | I dettagli

Calciomercato Inter, il Barcellona ha cercato Barella: dettagli sulla trattativa

I nerazzurri dovranno provare a vivere anche un calciomercato da protagonisti per diventare sempre più competitivi in futuro, e sarà fondamentale anche non cedere gli elementi più importanti che sono seguiti dai grandi club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Suarez verso la rescissione | Occasione per la Serie A!

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il Barcellona avrebbe provato a sondare il terreno per Nicolò Barella prima della pesante sconfitta con il Bayern Monaco. Non è stata avviata nessuna trattativa però in quanto Antonio Conte sarebbe contrario al suo trasferimento e difficilmente lo lascerebbe partire.

Le big dunque visionano i nerazzurri ma la società è pronta a lottare per trattenere i migliori calciatori di questa annata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Dybala rifiuta | Lo United tenta lo scambio con Lautaro!

Calciomercato Juventus, non solo Inter | Anche i bianconeri su Messi!