Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole Benzema | Ma avanza il piano B!

Cristiano Ronaldo sogna di ricomporre alla Juventus il vincente tandem con Benzema. Ma per i bianconeri avanza un piano B

C’è grande delusione alla Juventus per il finale di stagione, che ha visto i bianconeri trionfare ‘soltanto’ in campionato e fallire miseramente in Champion League. L’uscita di scena agli ottavi contro il Lione è stato ritenuto qualcosa di imperdonabile a Maurizio Sarri, che ha lasciato quindi spazio al nuovo allenatore Andrea Pirlo. Tra i più amareggiati del gruppo bianconero è sicuramente Cristiano Ronaldo. Il portoghese vorrebbe tornare a trionfare in Europa come fatto ai tempi col Real Madrid, e pertanto avrebbe intenzione di ricomporre la vincente coppia gol con Karim Benzema.

Juventus, Benzema difficile: c’è Malen

A rivelare l’indiscrezione è Elgoldigital, secondo cui, però, andrebbe convinto Florentino Perez, presidente dei madrileni che non lascerà partire il suo pupillo tanto facilmente. Insomma, l’attaccante francese non è in vendita e pertanto la Juventus starebbe pensando ad un piano B per l’attacco. La nuova strategia condurrebbe a Donyell Malen, attaccante ventunenne del PSV Eindhoven. In Olanda ha avuto un grande exploit ed ora la dirigenza capeggiata da Paratici starebbe pensando di portarlo in Italia per formare una nuova coppia gol con Ronaldo.

Risposte in tale direzione potrebbe arrivare soltanto nelle prossime settimane. Con la pista Benzema complicata dalle resistenze di Florentino Perez, in ogni caso, il classe ’99 rappresenta una valida alternativa per la mole di gol messi a segno in stagione (17 in 25 presenze).

