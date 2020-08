Calciomercato, l’Inter è stufa | Addio pesante già deciso

In casa Inter è tempo di bilanci e, in vista del calciomercato estivo, un big avrebbe già le valigie in mano: pronto l’addio

Il secondo posto ad un solo punto dalla Juventus campione d’Italia. L’Inter di Antonio Conte riparte da qui, da certezze e diversi cambiamenti in vista della stagione 2020/21. Il calciomercato estivo porterà con ogni probabilità via da Milano un big di mister Conte: addio già deciso, i dettagli.

Calciomercato, addio Inter: il pilastro di Conte ai saluti

Un addio sfiorato nelle ultime sessioni di mercato e che si realizzerà con ogni probabilità durante l’estate. L’Inter è stufa dei comportamenti di Marcelo Brozovic ed è pronta a privarsi del centrocampista croato. Un’ipotesi confermata da ‘Il Corriere della Sera’ che sostiene come il club di Steven Zhang non abbia più intenzione di sopportare gli eccessi, soprattutto fuori dal campo, del giocatore.

Un addio determinato da tempo, con i nerazzurri pronti a cercare acquirenti per Brozovic in scadenza il 30 giugno 2022 con l’Inter. Un rapporto che è andato incrinandosi sin dalla partenza del connazionale e grande amico Perisic, in direzione Monaco, la scorsa estate. Da allora Brozovic non ha legato con i compagni, ‘isolandosi’ di fatto e creando non pochi scompigli nello spogliatoio (la lite con Icardi, in primis).

Marotta è già al lavoro per cedere il centrocampista che, a questo punto, non rientra più nei piani della dirigenza nerazzurra.

