Calciomercato Inter, ribaltone Conte più vicino | Arriva Allegri, ma che cifre!

Un attacco che fa riflettere e preoccupare quello di Antonio Conte, che potrebbe presto salutare l’Inter. Già pronto il sostituto!

Si è concluso ieri sera il campionato dell’Inter, che ha conquistato un successo importante sul campo dell’Atalanta riuscendo a blindare il secondo posto a un punto dalla Juventus. La compagine nerazzurra è stata per lungo tempo in lotta con i bianconeri ma nel mese di febbraio è arrivato un crollo inaspettato.

Ora le attenzioni si sposteranno tutte sull’Europa League, dove mercoledì si giocherà la sfida contro il Getafe valevole per gli ottavi di finale. La compagine allenata da Antonio Conte arriva in un buon momento e sicuramente può fare bene e dire la sua in questa competizione per andare fino in fondo.

Calciomercato Inter, Conte più lontano: si avvicina Allegri

Proprio Antonio Conte, però, ieri non si è trattenuto e al termine dell’incontro con l’Atalanta si è lasciato scappare degli attacchi piuttosto pesanti verso la società: “Non mi piace quando la gente sale sul carro, mentre invece dovrebbe starci sempre. Oggi sono saliti, ma le palate di cacca le abbiamo prese io e i giocatori. Io ci metto sempre la faccia e sia chiaro che quando parlo della società non mi riferisco al mercato. È inevitabile che io farò le mie valutazioni e la società le sue”. Non è la prima volta che ciò accade, visto che queste situazioni si erano già verificate in passato con la Juventus prima di dire addio.

Beh dopo le dichiarazioni di stasera #Conte lo vedo più lontano dall’#Inter e #Allegri più vicino. Certo ballano 10 milioni € netti di ingaggio più lo staff, più l’ingaggio di #Spalletti. A #Marotta il lavoro non manca di certo. E non sarà facile. — Paolo Paganini (@PaPaganini) August 1, 2020

Il giornalista Rai Paolo Paganini ha parlato attraverso un Tweet aprendo all’addio del tecnico nerazzurro e annunciando un possibile ribaltone che avrebbe del clamoroso. “Conte lo vedo più lontano dall’Inter e Allegri più vicino“, ma ovviamente non sarà facile anche perché ballano tanti milioni di euro per questa trattativa. L’Inter infatti così dovrebbe pagare i 10 milioni netti a stagione a Conte, più l’ingaggio di Spalletti e ovviamente anche quello di Allegri.

Che poi se la vogliamo dire proprio tutta sino in fondo, giusto per essere precisi, i rapporti #Allegri – #Agnelli sono sempre ottimi, mentre #Conte – #Agnelli sèa! — Paolo Paganini (@PaPaganini) August 1, 2020

Per concludere, il giornalista Rai ha analizzato anche il fatto che Allegri e Agnelli hanno tutt’oggi ottimi rapporti nonostante l’addio, cosa che non si può dire per quanto riguarda Conte-Agnelli.

