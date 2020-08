Il gruppo Suning culla il ‘sogno’ Messi ma intanto è pronto ad accontentare Conte con l’acquisto di due big e un top player. Maxi investimento per il triplo colpo

In Spagna confermano, Suning fa sul serio per Lionel Messi. Il gruppo cinese capitanato da Jindong Zhang, al timone dell’Inter dall’estate 2016, sarebbe pronto a garantire al fuoriclasse argentino 50 milioni di euro netti per quattro anni. In sostanza a un investimento shock, che avrebbe enormi benefici per quanto riguarda l’espansione mondiale del loro ‘brand’, di ben 260 milioni di euro. La conditio sine qua non è il non rinnovo con il Barcellona (il contratto scade nel 2021) che consentirebbe alla proprietà interista di chiudere l’affare del secolo – lato cartellino – a costo zero.

Calciomercato Inter, da Kante o Ndombele a Emerson e Ginter: 107 milioni per esaudire i desideri di Conte

Ma in casa Inter non si pensa certo solo a Messi. C’è infatti una squadra da rinforzare con le ‘esigenze’ e soprattutto le richieste di Antonio Conte. Richieste chiare, prioritarie un laterale mancino, un centrale più bravo nella difesa a tre di Godin e Skriniar, un mediano e un vice Lukaku. Per quest’ultimo ruolo, il candidato in cima alla lista del salentino rimane sempre Edin Dzeko, con Giroud a rappresentare di nuovo il piano B. Anche per gli altri i prescelti non sono certo un mistero: Emerson Palmieri, per il quale è già in corso una trattativa col Chelsea sulla base di 20 milioni di euro più bonus; Ginter del Borussia Moenchengladbach valutato sui 32 milioni più bonus, in alternativa occhio a Izzo del Torino (per il centro-sinistra il ‘sogno’ quasi impossibile è Alaba, tuttavia l’austriaco del Bayern è un capitolo a parte); N’Golo Kante sempre dei ‘Blues’ che costa almeno 55 milioni bonus esclusi. Ndombele del Tottenham l’opzione di riserva, ma nemmeno troppo, con più o meno lo stesso prezzo.

Per ‘accontentare’ Conte, l’Inter dovrebbe tirare fuori sui 107 milioni di euro, soldi in parte racimolabili dalle eventuali cessioni di Skriniar e Marcelo Brozovic.

