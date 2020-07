Il futuro di Nainggolan potrebbe essere lontano dall’Inter e anche dal Cagliari: il centrocampista belga sarebbe entrato nelle mire di un grande allenatore.

L’addio all’Inter nell’estate scorsa, per approdare al Cagliari in prestito, aveva suscitato grande scalpore. Radja Nainggolan, infatti, aveva compiuto una scelta di cuore, preferendo il ritorno in Sardegna ad altre offerte importanti. Ad un anno di distanza i risultati danno ragione al belga: il ‘Ninja’ ha giocato una delle sue migliori stagioni per rendimento e acume tattico. Il futuro di Nainggolan, però, potrebbe non essere a ‘San Siro’ e nemmeno alla ‘Sardegna Arena’: sul centrocampista di proprietà dell’Inter ci sarebbe uno degli allenatori più celebri del momento.

La prossima destinazione di Nainggolan potrebbe essere nella Liga: secondo quanto rivelato da ‘fichajes.net’, Simeone avrebbe individuato nel belga l’obiettivo a centrocampo. L’Inter potrebbe vedersi recapitare un’offerta dall’Atletico Madrid nelle prossime settimane ed il ‘Ninja’ potrebbe trovare nel ‘Wanda Metropolitano’ la sua nuova casa. Il ‘Cholo’ è consapevole che molto probabilmente dovrà fare a meno di Thomas Partey per la prossima stagione: il centrocampista africano, infatti, vuole cambiare aria. Nainggolan potrebbe essere la soluzione ideale per i ‘Colchoneros’.

Niente da fare neanche per Giulini in quel caso, che difficilmente potrebbe pareggiare l’offerta del club spagnolo sia da un punto di vista economico che di stimoli. Simeone offrirebbe a Nainggolan la possibilità di tornare in Champions League e di calcare un palcoscenico importante anche in campionato. Il futuro del ‘Ninja’ potrebbe essere a Madrid, insieme ad un tecnico che da giocatore ha fatto la storia dell’Inter.

Simeone è pazzo di Nainggolan e lo vorrebbe inserire nel centrocampo dell’Atletico Madrid: il futuro del belga potrebbe essere lontano dall’Inter e dalla Serie A.

RM

