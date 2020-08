Calciomercato Inter e Juventus, niente accordo | Va via subito!

Arriva l’annuncio a sorpresa: niente accordo per la permanenza del calciatore. Parte l’assalto di Juventus e Inter

Si chiude con un successo all’Allianz Stadium per 1-3 la Serie A della Roma, che ha conquistato il quinto posto e ora si concentrerà soprattutto sull’Europa League, dove però perderà un pezzo importante che ha fatto la differenza in questi mesi. Come riporta Sky Sport, infatti, non c’è nessun accordo tra Roma e Manchester United per la permanenza di Chris Smalling.

Il difensore inglese dunque ha giocato ieri la sua ultima partita con la maglia giallorossa e non potrà dare il suo supporto nel mese di agosto. Sicuramente una perdita importante in vista di un cammino lungo e tortuoso in Europa League, nella quale in poco più di dieci giorni ci si giocherà tutto e per questo ogni elemento può fare la differenza.

Calciomercato, Smalling saluta la Roma: pronto l’assalto di Juventus e Inter

Juventus e Inter seguono da tempo il classe 1989 e potrebbero sfruttare la mancanza di un accordo per avviare l’assalto verso il Manchester United. I ‘Red Devils’ si sono opposti alla cessione definitiva di Smalling alla Roma anche per indebolire una concorrente per l’Europa League, ma ovviamente potrebbero ascoltare eventuali offerte in arrivo nelle prossime settimane per quanto riguarda le stagioni successive.

Sia Juventus e Inter sembrerebbero intenzionate ad acquistare un difensore e proprio Chris Smalling potrebbe diventare l’uomo ideale per una delle due società che si preparano a una nuova avvincente sfida scudetto anche nella prossima annata.

In questa annata per Smalling sono arrivate 37 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League e ha realizzato anche tre reti.