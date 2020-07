La Juventus potrebbe fare un tentativo per Brozovic, sacrificabile per l’Inter. Sul piatto Alex Sandro nell’affare con i nerazzurri

Il vantaggio della Juventus in campionato rimane rassicurante, anche se in campo i bianconeri continuano a deludere dopo il sofferto 3-3 contro il Sassuolo. La nuova prestazione negativa denota tutti i limiti in questo momento della capolista, con il dibattito sulla conferma in panchina di Sarri che torna d’attualità alla Continassa. Juve senza idee e poco lucida soprattutto a metà campo, con un ribaltone in panchina che potrebbe portare sotto la Mole Pochettino e un clamoroso assalto ad Eriksen su richiesta dell’ex manager del Tottenham.

Juventus, piano Brozovic: Alex Sandro nell’affare con l’Inter

Al momento ovviamente siamo nel campo delle ipotesi, con la dirigenza campione d’Italia che potrebbe comunque bussare alla porte della rivale Inter per rinforzare il centrocampo. Nei radar di Paratici e Nedved potrebbe infatti finire Marcelo Brozovic, non più incedibile nelle strategie del sodalizio nerazzurro. L’ex Marotta sarebbe pronto a sacrificare il croato campione del mondo, con la Juventus che potrebbe farsi avanti per portarlo a Torino. La valutazione di Brozovic è scesa intorno ai 50 milioni di euro, con le trattative per il rinnovo (in scadenza nel 2022) che non sono entrate ancora nel vivo con la dirigenza di Viale della Liberazione. La ‘Vecchia Signora’ per abbassare la valutazione cash potrebbe pensare di mettere sul piatto Alex Sandro, profilo gradito a Marotta e Conte per sistemare la corsia di sinistra dello scacchiere del mister salentino.

Oltre al brasiliano ex Porto, la Juve dovrebbe dovrebbe aggiungere nell’affare una somma cash di 8-10 milioni per soddisfare le richieste dei nerazzurri. Un’operazione che si preannuncia però difficile da imbastire, anche se i bianconeri potrebbero comunque fare un tentativo se l’Inter aprisse davvero alla cessione di Brozovic.

G.M.