Calciomercato, clamoroso no alla Juventus | Respinti da un 17enne

La Juventus non sta vivendo una grande stagione ma è pronta a muoversi sul prossimo calciomercato per rinforzare la rosa. Spunta un retroscena!

È una stagione difficile fino a questo momento per la Juventus. La società è comunque in lotta per la Serie A e per la Champions League, ma ha già perso due trofei: prima la Supercoppa Italiana contro la Lazio e poi la Coppa Italia in finale ai rigori con il Napoli.

A far preoccupare i tifosi non sono tanto le sconfitte ma il modo in cui la squadra è scesa in campo nella ripresa della stagione post-coronavirus. I ragazzi allenati da Maurizio Sarri, infatti, non hanno convinto e sembravano piuttosto privi di idee. Il Napoli di Gattuso ha fatto meglio grazie ad una grande organizzazione tattica che ha bloccato gli attacchi bianconeri.

Calciomercato Juventus, retroscena Williams: il calciatore ha preferito il Manchester United

La società lavora per il prossimo calciomercato per rinforzare la rosa ed eliminare alcune lacune notate in questi mesi. Nel frattempo è spuntato un retroscena che fa capire quali sono più o meno gli affari che ha in mente Fabio Paratici.

I bianconeri avevano cercato il giovane terzino sinistro Brandon Williams del Manchester United già 18 mesi fa, così come riportato dal ‘The Atletic’. Il classe 2000 però decise di rifiutare i soldi per continuare a coltivare il suo sogno: giocare all’Old Trafford. In questa stagione ha collezionato già 12 presenze ed è una rivelazione di questo campionato.

Per ora la scelta di Williams sembrerebbe quella giusta, visto che sarebbe stato più difficile togliere il posto ad Alex Sandro rispetto che a giocatori come Shaw o Ashley Young.

