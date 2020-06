Calciomercato Juventus, colpo Chiesa | Scambio e offerta clamorosa

Calciomercato Juventus, lo scambio Bernardeschi-Chiesa può essere un’ipotesi che scalderebbe il calciomercato dei bianconeri e della Fiorentina

Il segno, quello che ci si attendeva al momento del suo passaggio, non lo ha mai lasciato realmente. Anzi, spesso e volentieri sono stati più i rimpianti e le occasioni perse: aveva lasciato immaginare tutt’altro impatto nella Juventus, quando Federico Bernardeschi fu prelevato dalla Fiorentina come uno dei migliori talenti del nostro calcio. E invece, sia con Allegri che con Sarri non è mai riuscito ad imporsi realmente, scalando spesso in fondo alle rotazioni di ambedue i tecnici. Ecco allora che il calciomercato potrebbe presto risolvere l’impasse: quello del club (alla ricerca di un calciatore più costante) e quello del calciatore (desideroso di tornare protagonista nel campionato italiano). E l’ipotesi di un clamoroso ritorno in viola non è così impossibile da immaginare.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi per Chiesa: la pazza ipotesi dei bianconeri

L’ipotesi, dunque, che potrebbe venirsi a creare è quella di un clamoroso ritorno. I rapporti tra Juventus e Fiorentina (tra le due dirigenze) sono storicamente ottimi, soprattutto in sede di calciomercato. E tra i viola c’è quel Federico Chiesa che tanto piace alla famiglia Agnelli e che già nel corso dell’ultima estate ha provato a prendere senza sosta. La valutazione che Commisso fa del suo gioiellino è di oltre 60 milioni di euro: una cifra ammortizzabile con uno scambio, magari inserendo un giocatore simile per ruolo e caratteristiche come Bernardeschi, valutato dai bianconeri tra i 25 e i 30 milioni di euro. E’ chiaro, i rapporti tra la tifoseria viola e l’ex esterno gigliato sono pessimi, ma come Bonucci insegna, certi ritorni possono anche funzionare.

Guai, allora, ad escludere colpi di scena in un calciomercato che si preannuncia diverso e quasi sovvertito per regole e costumi, causa l’emergenza pandemica. E questa potrebbe essere una di quelle operazioni che riuscirebbe a mettere tutti d’accordo.

