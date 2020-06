Calciomercato Serie A, notizia ‘bomba’ | “Ho chiamato Allegri”

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in sella dopo la fantastica esperienza ricca di successi alla Juventus: retroscena di mercato interessante

La chiamata c’è stata. Così un raggiante presidente Aurelio De Laurentiis si gode il successo del Napoli in finale di Coppa Italia contro la Juventus come ha svelato in un’intervista rilasciata ai microfoni de “Il Corriere dello Sport”: “Un trionfo dal sapore diverso e speciale perché arriva dopo un periodo dolorosissimo per l’umanità. Sa di alba: come stesse risorgendo il sole”.

Potrebbe interessarti anche >>> Inter, annuncio UFFICIALE | Salta l’Europa League

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, erede Lautaro | Dietrofront e accordo vicino

Calciomercato, De Laurentiis su Allegri: “L’ho chiamato”

Successivamente lo stesso numero uno del club partenopeo ha rivelato: “Chiamai prima Allegri ma mi disse che voleva stare fermo per un po’. Con Rino c’è stato subito feeling”.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Lautaro alla Juventus | Idea scambio shock da Torino

Poi ha aggiunto: “Ho sempre fatto valutazioni importanti. Volevo sentire sia Allegri che Gattuso. Con il primo ho un rapporto diretto e di stima da anni, mi disse: ‘Avete realizzato un progetto straordinario, nessuna preclusione ma voglio stare fermo’. E così ho chiamato Rino: grande effetto immediato sulla squadra”.

Infine, lo stesso De Laurentiis ha svelato anche novità in ottica mercato: “Non c’è fretta di annunciare i rinnovi di Zielinski e Maksimovic, dopo quello di Mertens. Lasciatemi far godere il successo”.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Simeone piomba sul bomber | Marotta rischia