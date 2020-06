Juventus in crisi, Sarri rischia grosso. Il club bianconero potrebbe pensare a Pochettino in panchina, con il sogno Kane per rinnovare l’attacco

La Juventus si lecca le ferite dopo il tonfo in Coppa Italia contro il Napoli. Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo sono tra i principali imputati dopo la disfatta dell’Olimpico, senza dimenticare le critiche all’operato di Fabio Paratici in sede di mercato. Potrebbe esserci una profonda rifondazione questa estate, con l’allenatore di Figline in bilico e destinato a saltare se la ‘Vecchia Signora’ dovesse fallire anche in campionato e in Champions League. Una nuova rivoluzione dopo l’addio di Allegri, adesso rimpianto sulla piazza bianconera nonostante le critiche sulla filosofia calcistica e la poca spettacolarità del gioco espresso in campo.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: sogno Kane con Pochettino

Da escludere al momento le candidature altisonanti di Guardiola e Zidane, i due prediletti dal presidente Agnelli. Difficilmente però l’ex Barcellona e il francese si libereranno rispettivamente dal Manchester City e dal Real Madrid questa estate. La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ sarebbe costretta perciò a percorrere altre strade in caso di divorzio anticipato con Sarri. Un profilo di livello al momento senza panchina è Mauricio Pochettino, libero da ogni vincolo dopo l’esonero con il Tottenham. L’argentino era stato accostato alla Juve già la scorsa estate prima dell’arrivo di Sarri, con la dirigenza della Continassa che potrebbe ripensare a lui se le cose con l’ex Napoli e Chelsea si mettessero male.

Pochettino piace ad Agnelli e Paratici, anche se a bilancio avrebbe un costo quasi raddoppiato rispetto a Sarri per quanto concerne l’ingaggio. Una pista comunque da tenere in considerazione, con Pochettino che nell’eventualità di uno sbarco a Torino chiederebbe l’ingaggio di un centravanti top per rinforzare un reparto in difficoltà e che dovrebbe fare a meno di Higuain. L’argentino potrebbe così inserire Kane in cima alla lista degli acquisti, nome che intriga ovviamente anche Paratici. Soprattutto CR7, con la ‘Vecchia Signora’ che a bilancio si sgraverebbe dei 31 milioni di euro d’ingaggio che il fuoriclasse portoghese percepirà fino al giugno 2022.

Per adesso siamo soltanto nel campo delle supposizioni, ma inevitabilmente si annunciano grandi novità nell’attacco della Juventus nel prossimo mercato estivo.

