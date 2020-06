Inter, nuovo infortunio dell’ultima ora per Conte | Salta la Sampdoria

Nuovo problema muscolare per la squadra di Antonio Conte: l’Inter dovrà fare a meno di un giocatore importante per la ripresa della Serie A

Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Napoli, poi vincitore del trofeo, la squadra di Antonio Conte si è tuffata nella preparazione al match di domenica contro la Sampdoria, che segna il ritorno alla Serie A per i nerazzurri. La condizione fisica dei calciatori non può essere neanche lontanamente al top, per questo si temono molto gli infortuni. Soprattutto per chi è già a rischio e in questa stagione è stato spesso fermo ai box.

Infortunio Sensi, tegola Conte: salta la Sampdoria

Come Stefano Sensi, che ha accusato un nuovo problema muscolare, l’ennesimo di questa stagione. Il centrocampista nerazzurro ha avvertito un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Come riporta ‘Sky Sport’, nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali, ma appare ormai scontata la sua assenza nel match di domenica contro la Sampdoria all’esordio in Serie A post-Covid della squadra di Antonio Conte. Sensi aveva recuperato e sembrava pronto per lo sprint finale: l’Inter spera in un piccolo affaticamente, ma in ogni caso difficilmente verrà rischiato domenica, considerando le partite ravvicinate che porteranno alla conclusione di questa stagione travagliata.

Una stagione costellata da infortuni quella di Sensi, che pure era partito bene. Poi le continue ricadute, i due minuti in campo con il Napoli e ora un altro infortunio. In attesa di conoscere i tempi di recupero.