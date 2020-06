Ancora una finale persa: dopo la Supercoppa contro la Lazio, ecco la Coppa Italia con il Napoli. Ora Maurizio Sarri rischia davvero tanto

Maurizio Sarri è entrato nuovamente nell’occhio del ciclone. Due sconfitte a distanza di mesi per l’allenatore della Juventus: prima la Supercoppa, poi la Coppa Italia. Ora il club bianconero si catapulterà nei vari impegni di Serie A e Champions League, in programma ad agosto. Il clima a Torino è più incandescente che mai.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Paratici si fionda su Kante | Scambio a sorpresa

LEGGI ANCHE >>> Inter, annuncio UFFICIALE | Salta l’Europa League

Calciomercato Juventus, Sarri e la Champions

Il bel gioco finora non ha mai pagato viste le due sconfitte rimediate in finale. E così i tifosi, abituati sempre a vincere, sono davvero infuriati con il tecnico toscano dopo le prestazioni non esaltanti contro Lazio e Napoli. Il suo futuro è sempre in bilico con la dirigenza della Juventus che ha ormai deciso: in caso di mancata vittoria della Champions, Sarri verrà esonerato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, da Thomas a Pjanic e Arthur | Intreccio clamoroso

Per quanto riguarda il post ci sarebbe in lizza il nome di Massimiliano Allegri, che intrattiene ancora ottimi rapporti con Agnelli. Il sogno si chiama Pep Guardiola, ma è molto difficile arrivare al manager catalano. Infine, nel mirino ci sarebbero anche Zidane, Pochettino e Simone Inzaghi.

La Juventus vuole tornare a collezionare successi con l’obiettivo primario della Champions League. Sarri è in bilico, i prossimi due mesi saranno decisivi per quanto riguarda il suo futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Ramsey più conguaglio | Arriva l’erede di Pjanic

Calciomercato Inter, erede Lautaro | Dietrofront e accordo vicino