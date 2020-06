Calciomercato Inter, rumors smentiti | C’è l’annuncio ufficiale

In casa Inter la posizione del difensore continua ad essere in bilico: ecco così che arrivano le dichiarazioni del giocatore sul proprio futuro

L’Inter inizia a delineare i piani per la prossima stagione e pensa a quali saranno gli acquisti e le cessioni da effettuare. Nel ragionare sulla rosa del prossimo anno, sarà inevitabile che qualcuno dovrà partire e nelle ultime settimane uno dei primi indiziati sembrerebbe essere Diego Godin. Il difensore nerazzurro però è voluto intervenire personalmente e chiarire le voci sul futuro.

Potrebbe interessarti anche >>> Inter, annuncio UFFICIALE | Salta l’Europa League

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, erede Lautaro | Dietrofront e accordo vicino

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Lautaro alla Juventus | Idea scambio shock da Torino

Calciomercato Inter, Godin rivela: “Non è vero che voglio andarmene”

Nella sua prima stagione all’Inter, Diego Godin non è di certo riuscito ad esprimere al meglio le sue qualità, portando spesso Antonio Conte a preferirgli Alessandro Bastoni. Nelle ultime settimane il suo futuro in nerazzurro è stato spesso messo in dubbio, venendo anche accostato ad alcuni club per la prossima stagione. Il difensore uruguaiano però, decide di intervenire e chiarire la situazione.

Infatti, ai microfoni sia del ‘Corriere dello Sport’ che di ‘AS’, dichiara: “La verità è che queste notizie sul mio futuro lontano da Milano mi sorprendono molto. Da quando sono all’Inter, mi sono sempre trovato bene sia nel club sia con i tifosi. Sento la fiducia della società e qui sono come a casa. Non mi è mai passato per la mente di andare via dall’Inter. Mi sento totalmente parte del progetto. La mia intenzione è rispettare l’accordo contrattuale e godermi questa meravigliosa avventura in Italia e con la maglia nerazzurra. Venire qui è stata una mia scelta, con l’intenzione di aiutare questo club a conquistare nuovi titoli, a vincere quanto più possibile”. Poi chiude: “Non è vero che voglio andarmene. Mai parlato con nessuno di questa ipotesi, perché resterò qui e farò tutto quello che è necessario per aiutare la squadra. Se i dirigenti saranno contenti del mio rendimento la mia avventura all’Inter potrà continuare”.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Simeone piomba sul bomber | Marotta rischia