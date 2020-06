Calciomercato Inter, erede Lautaro | Dietrofront e accordo vicino

L’Inter continua a pensare a come sostituire il probabile partente Lautaro Martinez: un obiettivo avrebbe deciso di togliersi dal mercato e rinnovare

L’Inter proverà a ripartire dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Napoli poi diventato campione, dalla sfida contro la Sampdoria di domenica sera. La società intanto continua a cercare l’erede di Lautaro Martinez per l’attacco. Uno dei nomi in cima alla lista di Beppe Marotta avrebbe preso una decisione. Nessun trasferimento, rinnova con il club.

Calciomercato Inter, Aubameyang pensa al rinnovo: nerazzurri beffatti

Uno dei migliori giocatori della stagione dell’Inter è senza dubbio Lautaro Martinez, che a suon di gol ed ottime prestazioni ha attirato su di se gli occhi dei top club europei. Come noto da tempo, la società più interessata all’argentino sarebbe il Barcellona, pronta a tutto per acquistarlo come erede di Luis Suarez. Così, la società interista inizia a guardarsi intorno per trovare il sostituto del ‘toro’ per la prossima stagione ed uno dei nomi in cima alla lista sembrerebbe essere l’attaccante dell’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang.

Il bomber dei ‘gunners’ avrebbe il proprio contratto con scadenza nel 2021 e nelle ultime ore sarebbe arrivata una possibile svolta. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, l’attaccante del Gabon avrebbe aperto al rinnovo con l’Arsenal. Dopo un periodo di distanza tra le due parti, ora sembrerebbero riavvicinarsi proponendo al calciatore un ruolo da vero leader nella squadra. Inter dunque che potrebbe dover puntare altrove per il nuovo attaccante, con Aubameyang più vicino al rinnovo.

