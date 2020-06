Un ritorno ventilato da mesi e che potrebbe concretizzarsi nel prossimo calciomercato: nuova panchina per Luciano Spalletti

In casa Inter tiene banco il ritorno in campo con meno di una settimana d’attesa per riprendere la rincorsa al tricolore. Se da un lato la Serie A è pronta a riaprire i battenti, dall’altro in ambito calciomercato potrebbero esserci novità importanti per il futuro di Luciano Spalletti. L’ex tecnico nerazzurro è pronto a ritornare ad allenare: ecco dove.

Calciomercato, ritorno e doppio colpo: il piano di Spalletti

Un’importante rivelazione quella fatta da Fabio Galante, ex difensore nerazzurro e attuale rappresentante istituzionale del club di Steven Zhang, sul futuro di Luciano Spalletti. Intervistato dai microfoni di ‘Lady Radio‘, l’ex centrale ha ammesso: “Vuole allenare la Fiorentina, al 100%. E’ molto legato a questi colori, sono certo che allenerebbe volentieri un club importante come quello gigliato”. Un indizio di mercato per il ritorno in panchina dell’allenatore toscano, ancora sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2021.

Spalletti, inoltre, percepisce un ingaggio importante da ben 4,5 milioni netti all’anno. Col suo ritorno in Serie A, probabilmente a Firenze, l’allenatore potrebbe decidere di puntare su due suoi pupilli in cerca di nuova sistemazione. Da un lato Alessandro Florenzi che ha ormai consumato il suo ciclo nella capitale e, dopo l’esperienza al Valencia, potrebbe finire in Toscana.

Discorso simile per Nainggolan che, salutato il Cagliari, è a caccia di una nuova avventura lontano dalla Milano nerazzurra. Il ‘Ninja’, infatti, proseguirà la carriera lontano dal club meneghino visto il burrascoso addio della scorsa estate. Spalletti dunque, dopo essere stato vicinissimo al Milan, può ritornare in Serie A: la Fiorentina la possibile nuova tappa per l’ex Zenit.

