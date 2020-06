Calciomercato Inter, futuro Sanchez | ‘Attacco’ da Solskjaer

L’allenatore del Manchester Uniter, Ole-Gunnar Solskjaer, lancia una frecciatina ad Alexis Sanchez, attualmente in prestito all’Inter: futuro incerto

La scorsa estate l’arrivo in prestito dell’esterno del Manchester United, Alexis Sanchez, all’Inter fu accolto con grande entusiasmo. Il calciatore cileno non è però riuscito a rispettare le attese, disputando una stagione con prestazioni inferiori alle aspettative. Per questo motivo il suo futuro continua ad essere in bilico. A rincarare la dose ci pensa l’allenatore dei ‘red devils’, Ole-Gunnar Solskjaer, che gli lancia una frecciatina.

Calciomercato Inter, Solskjaer su Sanchez: “Un bel divano che non va bene con il resto”

Alexis Sanchez, dopo una stagione deludente, quasi sicuramente non verrà confermato dall’Inter. Anche il Manchester United sembrerebbe essere della stessa opinione. Del futuro del cileno parla anche l’allenatore dello United, Ole-Gunnar Solskjaer, lanciando una pensante frecciatina al calciatore. Secondo quanto riportato da ‘Daily Star’, l’allenatore norvegese durante un’intervista dichiara: “Naturalmente c’è sempre posto per i buoni giocatori e per le brave persone. Vediamo dove riusciremo ad arrivare al termine di questa stagione, perché riteniamo che la squadra sia molto buona. Crediamo di essere sulla buona strada per riuscire ad ottenere qualcosa”.

Poi tuona: “Spetta ai giocatori, quando sono qui, riuscire a far bene, perché parliamo sempre di persone che vanno e vengono e di mettere insieme un gruppo. A volte, quando arredi un salotto, potresti avere una bella sedia o un bel divano, ma non è detto che vadano bene con il resto”.

