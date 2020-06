Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna | Colpo da sogno!

Il calciomercato dell’Inter vedrà diversi nomi nuovi alla corte di Conte: in tal senso, arriva un’indiscrezione dalla Spagna che fa sognare i tifosi nerazzurri

Non è un momento semplice in casa Inter, dopo l’eliminazione dalla Tim Cup 2019/20 per mano del Napoli. I nerazzurri si leccano le ferite e guardano con ottimismo al futuro, con il ritorno della Serie A il prossimo weekend. Dal campo al calciomercato, Marotta programma un colpo shock per l’Inter di Conte: nerazzurri in piena corsa per il top player.

Calciomercato Inter, colpo top: nerazzurri in corsa

Clamorosa l’indiscrezione lanciata da ‘Onda Cero‘ e che riguarda il club nerazzurro. Marotta, infatti, sarebbe in piena corsa per l’acquisto del cartellino di Achraf Hakimi. Il talentuoso laterale marocchino di proprietà del Real Madrid, è tra i protagonisti dell’ultima stagione del Borussia Dortmund. In casa Real non vi è la convinzione di trattenere il terzino, in scadenza nel giugno 2022, poichè Carvajal resterebbe la primissima scelta di Zidane.

Ecco quindi che i ‘Blancos’ avrebbero fissato un prezzo, decisamente proibitivo, per la cessione di Hakimi. Si tratterebbe sulla base di ben 60 milioni, come riporta il portale spagnolo, con l’Inter tra i club maggiormente interessati. Oltre al club di Zhang, però, è chiaro come Borussia Dortmund e Bayern Monaco siano vigili sul futuro del marocchino.

Situazione in divenire con una vera e propria bomba dalla Spagna, pronta a stravolgere il calciomercato nerazzurro: l’Inter sogna Hakimi, Marotta alla finestra per il classe ’98.

