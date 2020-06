L’Inter continua a lavorare sul fronte mercato per rinforzare le corsie esterne della formazione di Antonio Conte: possibile beffa per un obiettivo nerazzurro

L’Inter non intende stare a guardare, ma ci sarebbero altri top club d’Europa sugli obiettivi di mercato della società nerazzurra.

Calciomercato Inter, addio Marcos Alonso: c’è il Newcastle

Il Newcastle starebbe pensando ad un nuovo progetto davvero avvincente in Premier League grazie al gruppo di investitori dell’Arabia Saudita. Dopo l’emergenza Coronavirus il club inglese potrebbe mettere a segno una serie di colpi davvero entusiasmanti.

Come riportato dal tabloid MailSport la società inglese avrebbe messo nel mirino il terzino spagnolo del Chelsea, Marcos Alonso, che ha vestito in Serie A la maglia della Fiorentina. L’offerta per il laterale spagnolo si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Atletico Madrid con l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, che lo ha messo in cima alla lista dei desideri.

Continuano le trattative che riguardano i top club europei, tra cui l’Inter, che potrebbe essere ancora una volta beffata in sede di mercato. E Conte riandare su tutte le furie…

