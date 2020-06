Calciomercato Juventus, il Napoli apre allo scambio per Milik | La richiesta

La Juventus è pronta a vivere la finale di Coppa Italia contro il Napoli, club con cui vanno avanti anche le trattative di mercato. Possibile scambio in vista!

Tutto pronto per lo svolgimento della prima finale da disputare nell’era post-coronavirus. Juventus e Napoli si sfideranno mercoledì 17 giugno allo Stadio ‘Olimpico’ di Roma dopo aver eliminato rispettivamente Milan e Inter. Le due società, nel frattempo, continuano a parlare tra loro anche per quanto riguarda il calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, in Cina torna l’incubo | Nuovo stop delle attività sportive

Calciomercato Juventus, Venerato: “Bernardeschi può rientrare nella trattativa per Milik”

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport esperto di mercato, ha parlato della trattativa tra Juventus e Napoli per Milik attraverso i microfoni di CalcioNapoli24 TV, nel corso della trasmissione ‘Calcio Napoli 24 Live’. Queste le sue parole: “Difficile che la Juventus e Napoli parlino dopo la Coppa Italia, ci sono mille modi per sentirsi ed è meglio farlo da altre parti piuttosto che in una tribuna di uno stadio. Per i partenopei il valore è di 50 milioni ma c’è un’apertura per quanto riguarda le contropartite: il club cerca un esterno per il 4-3-3 e potrebbe rientrare Federico Bernardeschi nella trattativa, attualmente valutato 20 milioni. Con lui più 30 milioni il Napoli potrebbe valutare la cessione del polacco”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Milik | Altro colpo dal Napoli!

Possibile tribuna: “Gli azzurri sanno che Milik ha scelto la Juventus e ci sarebbe già un accordo quadriennale a cinque milioni all’anno, ma il Napoli potrebbe anche decidere di mandarlo in tribuna per un anno. Al momento la Juventus non ha 30 milioni a bilancio per Arkadiusz ma potrebbe ottenerli tramite le cessioni”.

Rapporto con Sarri: “Il tecnico bianconero conosce tutto di Milik e force c’è la volontà di venirsi incontro, a patto che convenga a entrambe le squadre”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, blitz in Svezia per Ibrahimovic | Norme violate, Zlatan sotto accusa

Calciomercato Inter, ‘beffa’ Conte | Può sfumare un altro obiettivo