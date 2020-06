Il calciomercato bianconero vedrà l’addio, in estate di Gonzalo Higuain: dichiarazioni che sanno di svolta per la punta della Juventus

Prosegue il cammino della Juventus di Sarri verso il ritorno sul rettangolo verde anche in campionato. Prima di tornare protagonista in Serie A e dopo aver conquistato la finale di Tim Cup, la dirigenza torinese è al lavoro per determinare il futuro di Higuain. Il ‘Pipita’ è ormai da tempo fuori dal progetto tecnico bianconero e partirà in estate: in tal senso, arrivano dichiarazioni che fanno chiarezza sulla prossima avventura del bomber argentino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il Napoli apre allo scambio per Milik | La richiesta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, non solo Milik | Altro colpo dal Napoli!

Calciomercato, svolta Higuain e addio Juventus: ecco dove giocherà

Quando mancano dodici mesi alla scadenza del contratto con la ‘Vecchia Signora’, Gonzalo Higuain si appresta a cambiare maglia. Ancora nubi sul futuro del ‘Pipita’ che, tuttavia, potrebbe tornare in Argentina. Secondo quanto riportato da ‘Tntsports‘, infatti, il River Plate sarebbe intenzionato a farsi avanti per il centravanti bianconero. Il club argentino dovrà affrontare una vera e propria emergenza nel reparto avanzato, con Scocco che non ha rinnovato ed il futuro in forte dubbio di Borrè. La squadra di Gallardo necessita di un rinforzo di spessore che potrebbe chiamarsi, appunto, Gonzalo Higuain.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Oltre al classe 1987 vi è anche Falcao, in scadenza nel 2022 con il Galatasaray. E’ uscito quindi allo scoperto il ds del River Plate, Enzo Francescoli, che non ha escluso il colpo Higuain: “Sono due giocatori con una grande carriera, è molto difficile e non solo per una questione economica” ha dichiarato. “Le porte sono sempre aperte, è difficile a meno che il giocatore non faccia un grande sforzo e per fortuna a noi è successo con numerosi calciatori”. Un segnale non da poco, dunque, che traccia quello che con ogni probabilità potrebbe essere il nuovo club di Higuain.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Ramsey più conguaglio | Arriva l’erede di Pjanic

La punta, inoltre, non sarà a disposizione di Sarri al pari di Chiellini per la finale di Tim Cup con il suo ex club, il Napoli. Un ritorno alle origini, al River, per chiudere al meglio la carriera nel club che lo ha formato calcisticamente.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, possibile ‘caso’ nel Bayern | Paratici alla finestra

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, incontro per il bomber | Accelerata decisiva!