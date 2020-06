Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano su Aaron Ramsey e sulla sua possibile partenza nella prossima sessione. In pole il ritorno in Premier

Ieri in Inghilterra hanno scritto una cosa che noi andiamo dicendo da un bel po’, ovvero che la Juventus è pronta a cedere anche Ramsey nella prossima sessione di calciomercato. Il gallese preso a costo zero non ha reso secondo le aspettative dei bianconeri, complici diversi guai fisici che di fatto si è portato dietro da Londra. Trovargli una nuova sistemazione non sarà semplice per la solita storia dell’ingaggio, il suo è di 7 milioni di euro netti ovvero alla portata solo di pochi se non pochissimi club europei.

Calciomercato Juventus, Ramsey ‘porta’ il successore di Higuain: le cifre sul tavolo

Per fortuna di Paratici, che dall’addio di Marotta ne ha indovinate davvero poche, risulta esserci già una concreta pretendente al cartellino del 29enne di Caerphilly: il Manchester United. I ‘Red Devils’ guardano alla Serie A in vista della prossima stagione: se per la trequarti puntano sull’ex Arsenal, infatti, per difesa e attacco il mirino è puntato su Skriniar dell’Inter e sul capocannoniere del campionato Ciro Immobile in forza alla Lazio. Tornando a Ramsey, scontato pensare a un suo possibile utilizzo come contropartita nell’ambito dell’affare Pogba. Ma la Juve può invece pensare di sfruttarlo per arrivare a un altro giocatore di Sosljkaer, vale a dire Anthony Martial. L’attaccante transalpino è da tempo sull’agenda bianconera e sarebbe un partner ideale di Cristiano Ronaldo poiché capace di liberare spazio e svolgere più mansioni nel reparto avanzato.

Strappare agli inglesi il 24enne di Massy non sarebbe impresa da poco. L’ex Monaco ha una valutazione da 73 milioni di euro, per arrivare a tale cifra il club presieduto da Andrea Agnelli dovrebbe presentare una proposta da 45 milioni di euro, a cui aggiungere appunto Ramsey, valutato sui 28 milioni. Chiudendo tale operazione, la Juventus registrerebbe a bilancio una sostanziosa plusvalenza risolvendo al contempo il problema del post Higuain.

