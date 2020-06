Calciomercato Inter, rispunta Vidal | Arriva solo a una condizione

L’Inter continua a lavorare sul mercato e studia nuovi colpi per il futuro: nel mirino il centrocampista ma arriva solo a una condizione

Sarà probabilmente un mercato molto movimentato per l’Inter, che è una delle squadre più attive sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che quelle in uscita. Molto dipenderà dalla trattativa di Lautaro Martinez, che se dovesse andare in porto garantirebbe sicuramente un buon guadagno che potrebbe essere reinvestito per l’attacco e non solo.

Tra i calciatori seguiti ci sarebbe nuovamente Arturo Vidal, che è stato accostato praticamente in ogni sessione di mercato da un anno a questa parte, e ieri ha espresso parole di rispetto e stima nei confronti dell’attuale tecnico nerazzurro Antonio Conte, che lo ha allenato in passato alla Juventus.

Calciomercato Inter, nel mirino c’è Vidal: assalto solo se parte Nainggolan

Il centrocampista cileno ha aperto le marcature ieri nella sfida tra Barcellona e e Maiorca, che poi è terminata 0-4 in favore dei catalani. Con i Blaugrana, però, Vidal non si sente un protagonista assoluto e per questo potrebbe decidere di cambiare maglia nei prossimi mesi. Conosce bene la Serie A e la soluzione italiana sarebbe l’ideale per lui.

Come riporta Tuttosport, però, l’Inter sembrerebbe interessata al cileno ma non dovrebbe fiondarsi da subito su di lui, ma solo a una condizione. I nerazzurri infatti vorrebbero prima avere la certezza di cedere Radja Nainggolan, che potrebbe rientrare nella trattativa con la Fiorentina per Federico Chiesa, per poi andare a caccia di un nuovo centrocampista.

Il belga è un altro calciatore importante e probabilmente con Vidal ci sarebbe un elemento di troppo a centrocampo e potrebbero nascere dei problemi.

