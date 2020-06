Individuato dall’Inter come potenziale rinforzo in attacco, Gaich è stato ad un passo dall’arrivo in Serie A nei mesi scorsi

Accostato all’Inter come potenziale erede di Icardi o Lautaro Martinez, Adolfo Gaich è prepotentemente tornato di moda per la Serie A nelle ultime settimane. Il nome del bomber argentino figura anche sul taccuino di Lazio e Roma da diversi mesi. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercatoweb.it, però, un’altra squadra italiana è stata davvero ad un passo dal ventunenne. Si tratta della Fiorentina, che aveva già raggiunto un accordo con il calciatore e con il San Lorenzo l’anno scorso. Un affare saltato proprio in prossimità dei traguardo, a causa del mancato arrivo del passaporto comunitario, requisito ritenuto indispensabile dalla Viola per completare l’acquisto del calciatore e ribadito anche al suo entourage durante una missione a Firenze.

