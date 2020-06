Il futuro di Cristiano Ronaldo resta sempre in bilico. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, starebbe provando ad un intreccio sensazionale: la strategia

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, vuole mettere a segno un grande colpo in vista della prossima stagione. Come svelato dal portale spagnolo “diariogol” il numero uno del club spagnolo starebbe pensando ad un colpo sensazionale. In questa trattativa potrebbe essere coinvolto Cristiano Ronaldo e il suo agente Jorge Mendes. Perez starebbe così a contatto con i due portoghesi vista la sua ottima relazione.

Calciomercato Juventus, Perez spinge CR7 verso il PSG

Il tutto ruoterebbe intorno al futuro di CR7, che sarebbe finito già da tempo nel mirino del Paris Saint Germain. Il club francese starebbe pensando così, a sua volta, ad un innesto di un top player dopo il probabile addio Neymar in direzione Barcellona.

E così lo stesso Florentino Perez starebbe spingendo lo stesso Cristiano verso Parigi per il suo ultimo importante contratto nel calcio europeo. Inoltre, la stessa società francese darebbe al campione portoghese un ingaggio superiore di 5 milioni di euro per arrivare a 36 complessivi. L’obiettivo del Real Madrid sarebbe quello di arrivare, in questo caso, a chiudere in tempi brevi l’operazione Mbappé, obiettivo numero del presidente delle “merengues”.

Un intreccio davvero entusiasmante con il Real Madrid che vuole mettere a segno un colpo davvero decisivo in vista della prossima stagione.

