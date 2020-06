Le squadre tornano in campo ma continuano a valutare i colpi per il prossimo calciomercato. In arrivo una beffa per Juventus e Inter

Dopo tre mesi di sosta forzata a causa dell’emergenza coronavirus, il calcio italiano è ufficialmente ripartito e la gara di Coppa Italia tra Juventus–Milan di ieri sera. Le due squadre si sono giocate l’accesso alla finale e hanno avuto la meglio i bianconeri: è bastato tenere lo 0-0 e sfruttare il gol in trasferta siglato all’andata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pjanic via | C’è una nuova idea di scambio

Adesso invece sono in campo Napoli e Inter: la vincente affronterà la Juventus mercoledì 17 giugno nella finale a porte chiuse che si disputerà allo Stadio ‘Olimpico’ di Roma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, si sblocca Lautaro | Ci pensa Guardiola

Calciomercato Juventus e Inter, beffa in arrivo: Partey verso l’Arsenal e Lacazette passa all’Atletico

In questi mesi senza calcio giocato le società non si sono mai fermate e hanno continuato a lavorare per programmare il futuro attraverso l’analisi dei possibili colpi da attuare nella prossima finestra di mercato, che è prevista per settembre. Intanto con una sola trattativa potrebbero sfumare degli obiettivi di Inter e soprattutto Juve.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Milan, espulsione Rebic | Il brutto fallo del croato!

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, infatti, l’Arsenal starebbe provando ad acquistare Thomas Partey che è un obiettivo dei bianconeri. Per arrivare a lui senza spendere i 50 milioni richiesti dall’Atletico Madrid, potrebbe essere inserito nella trattativa Alexandre Lacazette, il quale è invece seguito dai nerazzurri.

Mettendo sul piatto il francese, i Gunners risparmierebbero ben 25 milioni e per questo potrebbero preferire di cedere il proprio attaccante attraverso questa formula.